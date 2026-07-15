15/07/2026 18:22

山西安裝(02520)：簽訂海外項目EPC總承包合同，涉15億人民幣

《經濟通通訊社15日專訊》山西安裝(02520)宣布，集團昨日已簽訂海外項目EPC總承包合同，成為EPC總承包商，合同金額約15億元人民幣，為集團在中東地區首個重點落地項目。



此中標項目為阿曼Al Kamil 1期500MW光伏項目EPC總承包項目（「阿曼項目」），項目位於阿曼Al Kamil Wal Wafi地區，距馬斯喀特國際機場約230公里。工程範圍包括光伏電站的設計、製造、採購、供應、工廠測試、運輸、安裝、施工、連接高壓變電站、測試及調試工作，以及兩年半運維工作。此外，「阿曼項目」購電方為阿曼電力與水務採購公司，開發商為法國電力解決方案公司。



集團期望透過此項目開拓高質量海外業務版圖，深化國際戰略合作以提升全球產業鏈價值，並強化新能源核心競爭力，增強持續盈利能力。(ac)