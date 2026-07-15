15/07/2026 11:31
《港元利率》拆息全面上揚，一個月拆息報2.83厘，三個月拆息報3厘
《經濟通通訊社15日專訊》拆息全面上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.83厘，升9.208基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3厘，升4.268基點。
隔夜息報2.89619厘，升6.917基點；一周拆息升9.422基點，報2.85452厘，兩周則升9.494基點，報2.85452厘。長息方面，六個月拆息升0.506基點，報3.18506厘，一年期則升1.089基點，報3.57964厘。
港元匯價今日在7.8380-7.8373之間上落，最新報7.8375。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.89619厘，升6.917基點；一周拆息升9.422基點，報2.85452厘，兩周則升9.494基點，報2.85452厘。長息方面，六個月拆息升0.506基點，報3.18506厘，一年期則升1.089基點，報3.57964厘。
港元匯價今日在7.8380-7.8373之間上落，最新報7.8375。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.89619
|+6.917
|一周
|2.85452
|+9.422
|兩周
|2.85452
|+9.494
|一個月
|2.83
|+9.208
|兩個月
|2.9
|+3.673
|三個月
|3
|+4.268
|六個月
|3.18506
|+0.506
|一年
|3.57964
|+1.089
資料來源：香港銀行公會