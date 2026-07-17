17/07/2026 19:09
《基金觀點》景順：通脹環境或比預期更具持續性，投資者應保持審慎樂觀態度
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▷ FOMC會議紀錄指AI需求或推高科技產品及電力價格
▷ 伊朗停火協議破裂或致能源價格上升
▷ 英倫銀行稱英國金融體系保持韌性
▷ 伊朗停火協議破裂或致能源價格上升
▷ 英倫銀行稱英國金融體系保持韌性
許多與會者仍預期，隨著能源價格回落及關稅的一次性影響逐漸消退，通脹將會降溫。然而，不少官員普遍認為通脹水平仍然偏高，而物價穩定所面臨的上行風險依然不容忽視。部分官員指出物價上漲的壓力已變得更為廣泛；同時，許多人提到與人工智能(AI)相關的需求，可能推高科技產品及電力價格。這是會議紀錄中最值得關注的部分，因為其有悖「科技進步天然有助即時放緩通脹」這一普遍看法。
*AI為一個基建投資周期，提升生產力前恐先帶來通脹壓力*
從長遠來看，AI或有助提升生產力、改善效率及降低成本。然而，數據中心需要大量電力；半導體產業需要擴充產能；電網需要升級。此外，冷卻系統、銅材供應、技術勞工、融資及審批程序等因素同樣至關重要。因此，AI不止是一個科技主題，更傾向視其為一個基建投資周期，而基建周期往往在提升生產力之前，先帶來通脹壓力。不過，AI基建擴張仍有望支持盈利預期、資本開支及科技股在股市的領導地位。
FOMC會議紀錄指出，美國股市於兩次會議期間持續上升，其中科技股領漲，主要受惠於更高的盈利預期。然而，同一股AI熱潮亦可能為央行無法忽視的個別領域帶來價格壓力。因此，聯儲局所面對的政策挑戰依然艱巨。美國勞工市場尚未疲弱至需要減息的程度；另一方面，通脹又未足夠溫和，令人可以掉以輕心。再者，AI投資熱潮已令「科技進步必然於短期內降低通脹」這一假設變得更具爭議。
*伊朗局勢帶來不確定性，惟市場或已變得較麻木*
另一個值得關注的因素是伊朗與霍爾木茲海峽局勢。停火協議似乎已經破裂，這或再次導致能源價格上升及貿易受到干擾，進而推高通脹預期及削弱風險資產需求。不過至今為止，市場反應仍屬受控，而非失序。油輪運輸並未中斷，油價僅錄得溫和升幅，而更廣泛的風險資產亦尚未充分反映市場結構性轉變的可能性。市場若要出現真正的結構性轉變，可能需要看到能源供應長期受阻、通脹預期持續調整，或金融環境廣泛收緊等跡象。
自今年3月以來，市場得到的一個啟示是：只要衝突維持在可控範圍內，或外交途徑仍有機會發揮作用，供應鏈可能較市場預期更具韌性。同樣地，這亦可能反映出市場的「疲勞效應」。投資者似乎已逐步消化戰爭、通脹、能源供應中斷、貿易緊張局勢、政治不確定性及高利率等接連衝擊。久而久之，風險資產市場或會對這些事件變得較為麻木。
*英國金融體系仍保持韌性，持續支持實體經濟運作*
風險資產估值、主權債務及高風險信貸市場仍然存在脆弱性，而且部分範疇的風險甚至有所增加。股票市場的槓桿水平亦大幅上升。不過，英國金融體系整體仍保持韌性，並持續支持實體經濟運作。
英倫銀行的核心指標顯示，英國私人非金融企業部門信貸增長率，由之前的4.1%升至2025年第四季的6.5%。雖然英國金融環境並非毫無壓力，但本地信貸渠道已發出逐步改善的訊號。英倫銀行亦特別提到AI對宏觀金融環境帶來的影響，包括估值偏高、AI相關股份集中度上升、融資需求增加，以及網絡安全和營運韌性風險等。
*高息環境尚未終止擴張勢頭，宜採更審慎選股策略*
市場所釋出的整體訊息仍是「保持韌性」，而非「安枕無憂」。全球經濟和金融市場的表現持續優於許多人預期。高息環境雖然確實放緩了經濟活動，但尚未終止擴張勢頭。能源衝擊的影響亦似乎比預期更容易被市場消化。不少企業和消費者已逐步適應環境，而非直接放棄。因此，投資者應保持審慎樂觀的態度，在繼續投資的同時，採取更審慎的選股策略，重點考慮其估值水平、資產負債表實力、盈利的持續性，以及對通脹敏感度衝擊的風險敞口。
風險不僅在於對市場新聞反應過度，更在於對較緩慢的結構性轉變反應不足。聯儲局會議紀錄顯示，通脹環境可能比市場所預期的更具持續性。AI雖然潛力龐大，但並非毫無代價。地緣政治風險固然已被市場大部分消化，但並未真正消失。金融穩定性風險雖未亮起紅燈，但亦絕非可以忽略不計。(wa)
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。