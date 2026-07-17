17/07/2026 19:09

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ FOMC會議紀錄指AI需求或推高科技產品及電力價格

▷ 伊朗停火協議破裂或致能源價格上升

▷ 英倫銀行稱英國金融體系保持韌性 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》景順全球研究主管Benjamin Jones發表關於AI、通脹與聯儲局下一步行動的觀點。他指，上星期公布的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄之所以重要，因為這是首次較全面揭示在主席沃什(Kevin Warsh)領導下的聯儲局貨幣政策辯論內容。會議紀錄亦有助解釋近期市場隱含政策利率及美國國債孳息率上升的原因。許多與會者仍預期，隨著能源價格回落及關稅的一次性影響逐漸消退，通脹將會降溫。然而，不少官員普遍認為通脹水平仍然偏高，而物價穩定所面臨的上行風險依然不容忽視。部分官員指出物價上漲的壓力已變得更為廣泛；同時，許多人提到與人工智能(AI)相關的需求，可能推高科技產品及電力價格。這是會議紀錄中最值得關注的部分，因為其有悖「科技進步天然有助即時放緩通脹」這一普遍看法。*AI為一個基建投資周期，提升生產力前恐先帶來通脹壓力*從長遠來看，AI或有助提升生產力、改善效率及降低成本。然而，數據中心需要大量電力；半導體產業需要擴充產能；電網需要升級。此外，冷卻系統、銅材供應、技術勞工、融資及審批程序等因素同樣至關重要。因此，AI不止是一個科技主題，更傾向視其為一個基建投資周期，而基建周期往往在提升生產力之前，先帶來通脹壓力。不過，AI基建擴張仍有望支持盈利預期、資本開支及科技股在股市的領導地位。FOMC會議紀錄指出，美國股市於兩次會議期間持續上升，其中科技股領漲，主要受惠於更高的盈利預期。然而，同一股AI熱潮亦可能為央行無法忽視的個別領域帶來價格壓力。因此，聯儲局所面對的政策挑戰依然艱巨。美國勞工市場尚未疲弱至需要減息的程度；另一方面，通脹又未足夠溫和，令人可以掉以輕心。再者，AI投資熱潮已令「科技進步必然於短期內降低通脹」這一假設變得更具爭議。*伊朗局勢帶來不確定性，惟市場或已變得較麻木*另一個值得關注的因素是伊朗與霍爾木茲海峽局勢。停火協議似乎已經破裂，這或再次導致能源價格上升及貿易受到干擾，進而推高通脹預期及削弱風險資產需求。不過至今為止，市場反應仍屬受控，而非失序。油輪運輸並未中斷，油價僅錄得溫和升幅，而更廣泛的風險資產亦尚未充分反映市場結構性轉變的可能性。市場若要出現真正的結構性轉變，可能需要看到能源供應長期受阻、通脹預期持續調整，或金融環境廣泛收緊等跡象。自今年3月以來，市場得到的一個啟示是：只要衝突維持在可控範圍內，或外交途徑仍有機會發揮作用，供應鏈可能較市場預期更具韌性。同樣地，這亦可能反映出市場的「疲勞效應」。投資者似乎已逐步消化戰爭、通脹、能源供應中斷、貿易緊張局勢、政治不確定性及高利率等接連衝擊。久而久之，風險資產市場或會對這些事件變得較為麻木。*英國金融體系仍保持韌性，持續支持實體經濟運作*風險資產估值、主權債務及高風險信貸市場仍然存在脆弱性，而且部分範疇的風險甚至有所增加。股票市場的槓桿水平亦大幅上升。不過，英國金融體系整體仍保持韌性，並持續支持實體經濟運作。英倫銀行的核心指標顯示，英國私人非金融企業部門信貸增長率，由之前的4.1%升至2025年第四季的6.5%。雖然英國金融環境並非毫無壓力，但本地信貸渠道已發出逐步改善的訊號。英倫銀行亦特別提到AI對宏觀金融環境帶來的影響，包括估值偏高、AI相關股份集中度上升、融資需求增加，以及網絡安全和營運韌性風險等。*高息環境尚未終止擴張勢頭，宜採更審慎選股策略*市場所釋出的整體訊息仍是「保持韌性」，而非「安枕無憂」。全球經濟和金融市場的表現持續優於許多人預期。高息環境雖然確實放緩了經濟活動，但尚未終止擴張勢頭。能源衝擊的影響亦似乎比預期更容易被市場消化。不少企業和消費者已逐步適應環境，而非直接放棄。因此，投資者應保持審慎樂觀的態度，在繼續投資的同時，採取更審慎的選股策略，重點考慮其估值水平、資產負債表實力、盈利的持續性，以及對通脹敏感度衝擊的風險敞口。風險不僅在於對市場新聞反應過度，更在於對較緩慢的結構性轉變反應不足。聯儲局會議紀錄顯示，通脹環境可能比市場所預期的更具持續性。AI雖然潛力龐大，但並非毫無代價。地緣政治風險固然已被市場大部分消化，但並未真正消失。金融穩定性風險雖未亮起紅燈，但亦絕非可以忽略不計。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。