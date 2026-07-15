15/07/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升80點子報6.7910，創近三年半高
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7910，較上個交易日升80點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，上個交易日報6.7990。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7910
|-80.00
|1歐元/人民幣
|7.7491
|+124.00
|100日圓/人民幣
|4.1847
|-3.00
|1港元/人民幣
|0.8665
|-9.90
|1英鎊/人民幣
|9.0839
|+118.00
|1澳元/人民幣
|4.7306
|+291.00
|1紐元/人民幣
|3.9404
|+256.00
|1新加坡/人民幣
|5.2544
|+44.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3821
|+398.00
|1加元/人民幣
|4.8234
|+218.00
|1人民幣/林吉特
|0.6012
|+19.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4435
|+1484.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4130
|-105.00
|1人民幣/韓元
|219.4700
|-101.00