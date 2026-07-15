15/07/2026 17:21

【ＡＩ】阿里千問據報將接入Apple智能，國行蘋果AI功能已完成備案

《經濟通通訊社15日專訊》據《科創板日報》報道，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在Apple設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力。



與此同時，網信辦今日發布7款提供手機端側生成式人工智能服務備案信息，其中蘋果技術開發（上海）有限公司的「Apple智能」大模型已於2026年7月8日備案，適用場景為蘋果手機，這意味著國行版蘋果手機的AI功能有望加速上線。



據《第一財經》報道，對於「Apple智能」通過備案，阿里巴巴回應稱，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在Apple設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力。(wn)