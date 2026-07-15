15/07/2026 10:04

【聚焦數據】測算：6月70城房價環比下降0.1%，同比下降3.3%

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布2026年6月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降3.3%，上月跌3.5%；環比下降0.1%，上月為降0.2%。



新建商品住宅銷售價格環比上漲城市個數比上月繼續增加。經測算，6月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有20個(上月16個)，下跌49個(上月52個)，持平的一個(上月兩個)。



國家統計局城市司統計師楊彩芳解讀稱，6月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比下降或持平，一二三線城市同比降幅總體繼續收窄。



此前中指研究院報告顯示，6月百城新建住宅均價環比上漲0.16%，同比上漲2%，新房價格環比延續結構性上漲態勢。二手住宅均價環比下跌0.42%，跌幅較上月擴大0.10個百分點。(jq)