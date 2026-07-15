15/07/2026 15:09
【聚焦數據】內地6月社會融資規模增量3.36萬億元，勝預期
《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年上半年社會融資規模增量累計為20.84萬億元（人民幣．下同），比上年同期少2.02萬億元。
按上月公布的前五個月社融規模增量17.48萬億元計算，即6月社會融資規模增3.36萬億元，超過市場預期的3.5萬億元。
上半年，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.76萬億元，同比少增1.98萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1609億元，同比多增2247億元；委託貸款減少788億元，同比多減275億元；信託貸款減少446億元，同比多減1889億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1256億元，同比多減698億元；企業債券淨融資2.07萬億元，同比多9167億元；政府債券淨融資6.44萬億元，同比少1.22萬億元；非金融企業境內股票融資2933億元，同比多1224億元。(jq)
按上月公布的前五個月社融規模增量17.48萬億元計算，即6月社會融資規模增3.36萬億元，超過市場預期的3.5萬億元。
上半年，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.76萬億元，同比少增1.98萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1609億元，同比多增2247億元；委託貸款減少788億元，同比多減275億元；信託貸款減少446億元，同比多減1889億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1256億元，同比多減698億元；企業債券淨融資2.07萬億元，同比多9167億元；政府債券淨融資6.44萬億元，同比少1.22萬億元；非金融企業境內股票融資2933億元，同比多1224億元。(jq)