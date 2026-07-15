15/07/2026 11:05

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3925 +0.35 1周 1.4235 +2.15 2周 1.4210 +1.60 1個月 1.4168 +0.36 3個月 1.4300 +0.01 6個月 1.4440 -0.04 9個月 1.4630 +0.06 1年 1.4723 -0.11

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行4265億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有150億元逆回購到期，即今日淨投放4115億元。*7月買斷式逆回購增量7000億續做，創一年半單月新高*人民銀行昨日公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展14000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(184天)，到期日為2027年1月15日(遇節假日順延)，較今日到期的9000億元淨增5000億元。據此計算，本月買斷式逆回購合計操作量24000億元，淨增7000億元，扭轉此前四個月縮量態勢，且創下2025年1月以來單月最大淨增規模。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅6個月、1年跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)