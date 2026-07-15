15/07/2026 09:45

【聚焦人幣】人幣中間價創近三年半高，即期開市升129點子報6.7650

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7910，較上個交易日升80點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測則偏弱215點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開129點子，報6.7650，上個交易日即期匯率收盤報6.7779。



美國6月消費者通脹降溫幅度超過預期，主要受能源價格大幅回落推動。不過，隨著美國與伊朗衝突再度升級、油價重新上漲，市場仍未排除美聯儲今年進一步加息的可能性。



荷蘭國際集團最新點評稱，短期中東緊張態勢利好美元，若霍爾木茲海峽持續封鎖，美指可能迅速升至102的水平；但年內仍傾向於看空美元，因地緣政治局勢將再度緩和，且美聯儲最終將轉向偏鴿派立場。(jq)