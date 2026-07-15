15/07/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升68點子，兩連升報6.7711，創近四周高

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7711，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，兩連升，創6月18日以來近四周新高，全日在6.7635至6.7720之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升14點子，報6.7725。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7910，較上個交易日升80點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測則偏弱215點。



市場人士表示，美國通脹降溫削弱美聯儲加息預期，美元走勢轉為疲軟，人民幣間接獲益，但中國經濟數據欠佳也限制匯價漲幅。一中資行交易員稱，「短期估計雙向波動，還有分紅購匯需求，不過後面美元可能向下走了。」



建行金融市場部最新觀點認為，7-8月在港中資企業股息購匯疊加利潤匯回，階段性購匯需求抬升，形成短期人民幣拋壓，預計7月美元兌人民幣即期匯率波動區間在6.76-6.81元。(jq)