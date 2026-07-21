15/07/2026 09:25
【人行操作】人行4265億逆回購利率平，放水4115億，另進行1.4萬億買斷式逆回購
《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行4265億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有150億元逆回購到期，即今日淨投放4115億元。
*7月買斷式逆回購增量7000億續做，創一年半單月新高*
人民銀行昨日公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展14000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(184天)，到期日為2027年1月15日(遇節假日順延)，較今日到期的9000億元淨增5000億元。
據此計算，本月買斷式逆回購合計操作量24000億元，淨增7000億元，扭轉此前四個月縮量態勢，且創下2025年1月以來單月最大淨增規模。(jq)
公開市場今日有150億元逆回購到期，即今日淨投放4115億元。
*7月買斷式逆回購增量7000億續做，創一年半單月新高*
人民銀行昨日公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展14000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(184天)，到期日為2027年1月15日(遇節假日順延)，較今日到期的9000億元淨增5000億元。
據此計算，本月買斷式逆回購合計操作量24000億元，淨增7000億元，扭轉此前四個月縮量態勢，且創下2025年1月以來單月最大淨增規模。(jq)