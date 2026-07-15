15/07/2026 09:39

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▷ 一線城市新建住宅環比上漲0.1%

▷ 新建住宅環比漲價城市增至20個 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局今日公布2026年6月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀數據指，6月份各線城市商品住宅銷售價格同比降幅總體繼續收窄。70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比下降或持平，一二三線城市同比降幅總體繼續收窄。新建商品住宅銷售價格環比上漲城市個數比上月繼續增加。*70城中20個城市新樓售價環比上漲，逾一年最多*6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.2%和0.3%，北京下降0.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.1%轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有20個，比上月增加4個，為2025年5月以來最多。6月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.1%、0.4%、0.4%和0.3%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲城市有9個，比上月減少1個。*一二線城市一二手樓價同比降幅均收窄*6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.3%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、2.6%和3.6%，上海上漲3.1%。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.1%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.2%，降幅與上月相同。6月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降4.9%，降幅比上月收窄0.9個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降5.5%、3.2%、6.1%和4.7%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降5.4%和6.0%，降幅分別收窄0.3個和0.2個百分點。(sl)