15/07/2026 13:46

【ＡＩ】騰訊元寶與京東AI Agent小程序生態打通

《經濟通通訊社15日專訊》騰訊(00700)元寶今日宣布，與京東(09618)AI Agent完成小程序生態打通。



據介紹，用戶在元寶內搜索或諮詢商品相關信息時，除了會獲得商品詳情、參數對比、使用建議等內容，回答中還會智能匹配商品卡片，點擊即可跳轉至京東購物小程序，在對話場景內實現從「信息查詢」到「購物下單」的便捷體驗。



此次功能覆蓋數碼電子、家用電器、服飾鞋包、美妝個護、食品生鮮等全品類商品。用戶在詢問產品型號、對比不同品牌參數、或查詢特定價格區間的商品時，元寶會整合權威資訊與京東商品數據，以卡片形式清晰展示圖片、名稱、價格等關鍵信息，點擊即可進入京東購物小程序界面。整個過程無需退出對話或手動復製搜索。(sl)