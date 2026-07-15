15/07/2026 13:53

《中國要聞》廣東疾控局：6月全省報告新冠感染2.6萬宗、流感27.4萬宗

《經濟通通訊社15日專訊》廣東省疾病預防控制局今日公布2026年6月全省法定傳染病疫情概況。報告顯示，2026年6月（6月1日0時至6月30日24時），全省共報告法定傳染病429628宗，死亡129宗。其中，全省共報告新型冠狀病毒感染26117宗，無死亡病例；流行性感冒274328宗，死亡1宗；手足口病70016宗，無死亡病例。



乙類傳染病報告發病數居前5位的病種依次為新型冠狀病毒感染、乙肝、梅毒、肺結核、淋病，佔乙類傳染病報告病例總數的94.66%。



丙類傳染病共報告發病365082宗，死亡1宗。報告發病數居前3位的病種依次為流行性感冒、手足口病、其他感染性腹瀉病，佔丙類傳染病報告病例總數的99.75%。



廣東疾控提醒，近期廣東流感活動水平呈上升態勢，已進入夏季流行季，主要流行株為B(Victoria)系流感病毒。養老機構、月子中心、社會福利機構等人員較密集場所是發生聚集性疫情暴發的高風險場所，需加強疫情防控管理工作；兒童、老年人、慢性病患者、孕婦等重症高風險人群需注意做好個人健康防護。需做好人員健康監測及環境定期清潔消毒。各重點場所一旦出現流感樣病例異常增多，須及時報告並配合調查處置，防範發生聚集性疫情。(sl)