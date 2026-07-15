15/07/2026 14:11

【數據解讀】ING宋林：內需拖累加劇，料中國三季度降息可能性很大

《經濟通通訊社15日專訊》中國二季度國內生產總值(GDP)同比增速放緩至4.3%，創三年半新低；環比增速為0.9%，為兩年半低點。6月規模以上工業增加值同比增速加快至5.3%，創三個月高位；社會消費品零售總額同比轉正為增長1%，亦為三個月最高增速。上半年，固定資產投資同比下降5.7%，降幅為2020年5月以來最大。



ING大中華區首席經濟學家宋林指出，內需拖累加劇，月度數據顯示整體形勢暗淡。不過他仍預計全年GDP增速為4.7%，落在年度政府目標增長區間內，但該預估面臨下行風險，因不確定政府何時才能出台政策支持措施來遏制經濟下行勢頭。如果沒有支持舉措，經濟增長可能進一步放緩。



他並預計，財政政策保持溫和寬鬆，重點在於支持消費、加快地方政府專項債券發行和基建項目審批；貨幣政策方面，三季度降息的可能性很大。(sl)

