15/07/2026 15:53
《神州能源》內地6月全社會用電量同比增3.7%，互聯網數據服務用電量增超四成
《經濟通通訊社15日專訊》國家能源局公布，6月全社會用電量8981億千瓦時，同比增長3.7%。1-6月，全社會用電量累計50999億千瓦時，同比增長5.3%。
6月，分產業用電看，第一產業用電量136億千瓦時，同比增長2.0%。第二產業用電量5734億千瓦時，同比增長4.7%；其中，工業用電量5683億千瓦時，同比增長4.9%，高技術及裝備製造業用電量1121億千瓦時，同比增長10.3%。
第三產業用電量1860億千瓦時，同比增長5.6%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為148億、91億千瓦時，增速分別達到57.1%、41.4%。
6月，城鄉居民生活用電量1251億千瓦時，同比下降3.1%。(sl)
6月，分產業用電看，第一產業用電量136億千瓦時，同比增長2.0%。第二產業用電量5734億千瓦時，同比增長4.7%；其中，工業用電量5683億千瓦時，同比增長4.9%，高技術及裝備製造業用電量1121億千瓦時，同比增長10.3%。
第三產業用電量1860億千瓦時，同比增長5.6%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為148億、91億千瓦時，增速分別達到57.1%、41.4%。
6月，城鄉居民生活用電量1251億千瓦時，同比下降3.1%。(sl)