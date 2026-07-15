15/07/2026 10:00

【聚焦數據】內地6月工業增加值增5.3%勝預期，上半年增5.4%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，6月規模以上工業增加值同比實際增長5.3%，增速優於預期的4.7%，並較5月加快0.8個百分點。從環比看，6月規模以上工業增加值增長0.76%。1-6月，規模以上工業增加值同比增長5.4%。



分三大門類看，採礦業增加值同比增長3.6%，製造業增長5.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.5%。裝備製造業增加值同比增長9.3%，高技術製造業增加值增長13.3%，分別快於全部規模以上工業增加值3.9和7.9個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.3%；股份制企業增長5.9%，外商及港澳台投資企業增長3.2%；私營企業增長4.6%。



分產品看，3D打印設備、鋰離子電池、工業機器人產品產量同比分別增長48.5%、39.3%、28.0%。6月份，規模以上工業增加值同比增長5.3%，比上月加快0.8個百分點；環比增長0.76%。