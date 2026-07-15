15/07/2026 10:02
【聚焦數據】上半年地產投資降18%，商品房銷售額跌13.6%
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▷ 1-6月全國房地產開發投資38074億元，同比下降18%
▷ 新建商品房銷售額37945億元，下降13.6%；銷售面積40140萬平米，降11.6%
▷ 住宅施工面積降12.9%，新開工降24.1%，到位資金降20.2%
▷ 新建商品房銷售額37945億元，下降13.6%；銷售面積40140萬平米，降11.6%
▷ 住宅施工面積降12.9%，新開工降24.1%，到位資金降20.2%
1-6月份，新建商品房銷售額37945億元，下降13.6%，降幅較1-5月略擴0.1個百分點；其中住宅銷售額下降13.7%。新建商品房銷售面積40140萬平方米，同比下降11.6%；其中住宅銷售面積下降12.4%。
*上半年住宅施工面積降12.9%，新開工面積降24.1%*
1-6月份，房地產開發企業房屋施工面積554049萬平方米，同比下降12.5%。其中，住宅施工面積384453萬平方米，下降12.9%。房屋新開工面積23239萬平方米，下降23.4%。其中，住宅新開工面積16900萬平方米，下降24.1%。房屋竣工面積17221萬平方米，下降23.7%。其中，住宅竣工面積12148萬平方米，下降25.3%。
6月末，商品房待售面積76315萬平方米，同比下降0.9%。其中，待售3年以下面積56167萬平方米，下降3.5%。
1-6月，房地產開發企業到位資金40233億元，同比下降20.2%，降幅較1-5月擴大1.2個百分點。其中，國內貸款5716億元，下降31.7%；自籌資金14740億元，下降16.4%；定金及預收款12442億元，下降15.8%；個人按揭貸款5137億元，下降24.9%。