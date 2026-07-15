15/07/2026 17:42

【ＡＩ】努比亞完成AI智能體大模型備案，首款AI手機將搭載豆包手機助手

《經濟通通訊社15日專訊》中興通訊(00763)(深:000063)終端事業部總裁、努比亞技術有限公司總裁倪飛今日在微博宣布，努比亞率先完成了智能體大模型備案。



他表示，努比亞的全球首款AI智能體手機，也將成為首個搭載該類大模型的終端產品，用戶可以更放心地把事情交給它來做。另外，這款手機將搭載豆包手機助手。



倪飛此前發文表示，努比亞將推出全球首款AI智能體手機。該設備定位為量產旗艦機型，已明確將在2026世界人工智能大會(WAIC)上進行首次公開展示。



網信辦今日發布7款手機端側生成式人工智能服務備案信息，包括Apple智能、努比亞豆包大模型等。(jq)