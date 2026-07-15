15/07/2026 08:23

【外圍經濟】美國眾議院通過永久夏令時法案，紐約與香港時差將固定在12小時

《經濟通通訊社15日專訊》美國國會眾議院周二（14日）以308票贊成、117票反對大比數通過《2025陽光保護法案》，旨在全美實施永久夏令時。



22名共和黨人和95名民主黨人投反對票。該法案現在將提交參議院審議，料將順利通過。美國總統特朗普支持這項法案，他在社交平台表示，這項法案「意義重大，因為每年民眾、各城市與各州都要花費數億美元，只為被迫調整時鐘。」



美國參議院曾在2022年全票通過類似議案，但該議案最終卡在眾議院未能通過。新法案一旦實施，美東與香港時差將固定在12小時，美股交易將於本港時間晚9時半開市。(rc)