15/07/2026 08:25

【外圍經濟】美國6月CPI按月大跌0.4%，創逾六年最大降幅

《經濟通通訊社15日專訊》美國勞工統計局公布的數據顯示，6月份消費物價指數(CPI)按年增長3.5%，升幅不僅明顯低於市場預期的3.8%，更較5月份的4.2%前值大幅回落。



在按月表現方面，整體CPI按月下跌0.4%，遠超市場原先預估下跌0.1%的水平，並創下自2020年4月以來的最大單月降幅。數據反映近期能源價格修正已帶動整體通脹顯著放緩。



在剔除波動較大的食品及能源價格後，備受美國聯儲局關注的核心通脹指標亦呈現持續放緩的穩健趨勢。數據顯示，美國6月核心CPI按年升幅進一步收窄至2.6%，跌穿前值的2.9%，並低於市場預期的2.8%。



按月表現方面，核心CPI按月錄得零增長，同樣低於分析師預估的增長0.2%及前值的0.2%。



核心通脹的全面降溫，進一步印證美國物價上升壓力已見頂回落的市場共識，顯示抗擊通脹的進程取得實質進展。(rc)