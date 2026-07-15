15/07/2026 08:41

【外圍經濟】聯儲局主席沃什國會展鷹姿，聲言對高通脹零容忍

《經濟通通訊社15日專訊》美國聯儲局主席沃什周二(14日)出席國會眾議院金融服務委員會聽證會，在書面證詞中重申其抗通脹的鷹派立場，強調聯邦公開市場委員會(FOMC)對通脹居高不下「零容忍」，並承諾會將貨幣政策引導回正軌。



沃什在證詞中明言，妥善執行貨幣政策是聯儲局當前的頭等要務。他指出，只要局方將政策方針撥亂反正，過去五年通脹飆升的困境終將成為歷史。他透露，FOMC委員已達成強烈共識，將共同堅定地致力於恢復價格穩定。



針對美國宏觀經濟前景，沃什整體抱持相對樂觀的態度。他形容目前美國勞動力市場表現穩健，企業裁員迹象極少，而名義薪酬的增速亦維持在健康水平。



*對AI熱潮持審慎態度*



對於市場高度關注的AI熱潮，沃什則採取較為審慎的取態。他承認AI技術發展確實大幅推動商業投資增長，但同時亦為實體經濟注入新的不確定性。他直言，目前當局尚難以準確評估整體經濟能從AI基礎建設中獲益到甚麼程度。



沃什總結時指出，新經濟機遇無疑為決策者帶來了嶄新挑戰，聯儲局正密切監測AI等新興技術對美國通脹趨勢及勞動力市場的深遠影響，以確保宏觀政策能適時作出應對。(rc)