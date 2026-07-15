15/07/2026 08:42

【風雲人物】巴菲特擬8年內盡沽巴郡持股，並正式終止對蓋茨基金捐款

《經濟通通訊社15日專訊》巴菲特宣布將於未來8年內全數處置其持有的巴郡(US.BRK.A)股份，並將總值近60億美元的股票捐贈予四個家族慈善機構，同時正式終止對蓋茨基金會的長期捐贈。



現年95歲的巴菲特正加快其財富轉移步伐，預料在未來八年內會沽清全數巴郡股份。根據最新聲明，他將向由其三名子女分別管理的基金會，各捐贈100萬股巴郡B類股份。此外，以其已故妻子命名的基金會，將獲分配900萬股股份。



在是次資產分配中，巴菲特打破長達二十年的慣例，不僅未有在年中向蓋茨的基金會捐贈股票，更將其從未來的受贈機構名單中剔除。此決定或與早前曝光的微軟(US.MSFT)創辦人比爾蓋茨與已故性罪犯愛潑斯坦的交往細節有關。(rc)