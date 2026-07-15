15/07/2026 10:07

【中東戰火】特朗普轉軚棄徵霍爾木茲海峽20%補償費，改以投資協議取代

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普對航經霍爾木茲海峽的貨運徵收20%「補償費」的提議，在公布後僅維持一日便宣告結束。特朗普透過社交平台發文，決定放棄上述收費計劃，並將改以海灣各國與美國達成的巨額貿易及投資協議作為替代方案。



特朗普透露，在早前揚言要向海峽貨運收取20%補償費後，海灣地區多個國家隨即主動與美方接洽。他在與沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、巴林及科威特等國領袖通話後，接受對方提出的替代方案。海灣國家提議改為直接向美國進行龐大投資，呼籲美方放棄向商船徵收海峽通行費。



特朗普強調，現時他認為不應向任何使用該海峽的船隻收費，並指出相比起徵收過路費，海灣國家直接投資美國帶來的經濟效益將更為顯著。他預期這些投資規模將會十分巨大，不僅有利於美國經濟，同時對推動海灣地區未來的繁榮發展也極具戰略價值。(rc)