15/07/2026 10:03

【外圍經濟】花旗股價下跌，行政總裁計劃今年加大裁員力度

《經濟通通訊社15日專訊》花旗集團股價收市下跌逾5%，此前該行高管表示，計劃提前推進裁員和關鍵技術投資，這些舉措可能導致今年晚些時候成本上升。



在公布創紀錄業績、且關鍵業務線表現超出預期後，行政總裁范潔恩對分析師和投資者表示，該行正準備「加大投資力度並採取其他行動」。這一言論導致該行股價跌逾5%，此前第二季業績公布後股價一度上漲。



財務總監Gonzalo Luchetti補充稱，花旗預計下半年將計入更多遣散費用，並加快推進在5月投資者日提出的投資計劃，這表明該行計劃的裁員力度比此前暗示的更大。花旗過去三個月員工人數減少5000人，至21.9萬人，今年該行遣散費支出已達8億美元。(rc)