15/07/2026 10:08

【外圍經濟】高盛勢將通過高評級債券發行，籌集100億美元

《經濟通通訊社15日專訊》知情人士透露，高盛在公布創紀錄的股票交易收入後，勢將通過發行高評級債券籌集100億美元。



知情人士指，這筆周二（14日）啟動的債券發行在認購高峰時獲得約320億美元訂單，認購需求約為發行規模三倍。



高盛周二公布的業績遠超市場預期，其股票業務連續第三個季度創下歷史最高紀錄。僅過去三個月的收入，就超過該業務2019年全年四個季度的總和。



高盛此次發行三部分美元債券，期限從6年到31年不等。其中一位知情人士表示，最長期限債券孳息率將較美國國債孳息率高113個基點，相比最初價格指引收窄約22個基點。



高盛發言人拒絕置評。(rc)