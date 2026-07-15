15/07/2026 08:09

【企業盈喜】贛鋒鋰業(01772)料中期虧轉賺最多46億人幣，受惠鋰鹽產品售價上漲

《經濟通通訊社15日專訊》贛鋒鋰業(01772)(深:002460)公布，預期截至6月30日止中期盈利36.5億至46億元（人民幣．下同），去年同期虧損5.3億元，每股盈利1.75元至2.2元，扣除非經常性損益後的盈利30億至42億元，去年同期扣除非經常性損益後的虧損9億元。



該集團指，轉虧為盈因客戶對鋰鹽需求增長，鋰鹽產品銷售價格顯著上漲，及隨著鋰資源項目產能逐步釋放，成本結構優化。疊加儲能市場需求持續增長，鋰電池板塊產銷量明顯提升，及出售部分所持PLS Group Ltd股票，確認相應投資收益。此外，對聯營及合營企業的投資收益亦有所增加。



該集團預期於8月底前公布業績。(wh)