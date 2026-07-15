15/07/2026 08:12

【企業盈喜】兗礦能源(01171)料中期盈利72億人幣升53%，受惠煤炭價升

《經濟通通訊社15日專訊》兗礦能源(01171)(滬:600188)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於上市公司股東的淨利潤約72億元（人民幣．下同），比去年同期法定披露數據增加約53%；比年同期追溯調整後數據增加約49%，預計扣除非經常性損益的淨利潤約45億元，比去年同期法定披露數據及追溯調整後數據均增加約2%。



該集團指，業績預增主因期內煤炭、煤化工產品價格上漲，經營業績改善等；公開掛牌轉讓內蒙古鑫泰煤炭100%股權產生較高投資收益；確認外匯套期損失、資產減值，以及預提涉稅訴訟損失和繳納消費稅等，影響歸屬於上市公司股東的淨利潤減少。



*第二季商品煤銷量升6.3%*



另外，該集團指，在第二季商品煤銷量4461萬噸，升6.3%，商品煤產量4646萬噸，升2%，甲醇銷量升4.4%。至於上半年商品煤銷量8413萬噸，升4.75%，商品煤產量8802萬噸，跌2%。(wh)