16/07/2026 17:10

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股16日收高，道指升0.29%，標普升0.38%，納指升0.62%

▷ 堪薩斯城聯儲總裁施密德17日1:25am發表經濟前景講話

▷ 美國16日20:30公布6月零售銷售月率預期降至0.2% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》美股昨日全線收高。美國6月生產物價指數(PPI)意外下跌，通脹降溫跡象進一步明朗，市場對聯儲局放緩加息步伐的憧憬升溫，大市整體偏強。道指收市升150.37點或0.29%，報52658.64點；標指升28.81點或0.38%，報7572.4點；納指升162.22點或0.62%，報26269.23點。港股方面，恒生指數收市報25008，升327點或1.3%，成交3229億元。各國重要經濟活動方面，本港時間17日凌晨12:30am，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根將參加一場問答環節，分享對美聯儲領導工作的見解、作為聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權成員的經驗，以及對經濟形勢的看法。1:25am，堪薩斯城聯儲總裁施密德就美聯儲、貨幣政策和經濟前景發表講話。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月貿易收支，經季節調整料由13億歐元升至28億歐元。今晚8:30pm，美國公布6月零售銷售，月率升幅料由0.9%收窄至0.2%；連續申請失業救濟金人數料由181.4萬升至181.8萬；首次申請失業救濟金人數料由21.5萬升至21.7萬。10:00pm，美國公布6月成屋待完成銷售，月率料由3.8%逆轉至下滑0.5%；7月NAHB房屋市場指數料維持於35。在美國，今日公布業績的公司有：奈飛(US.NFLX)、台積電(US.TSM)、聯合健康(US.UNH)等。(wa)