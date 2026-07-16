25,008.60
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16/07/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3522，英國5月GDP按月轉升0.1%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.530
|100.485
|0.045
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.12/16
|162.07/11
|162.17/21
|歐元/美元
|1.1464/68
|1.1468/72
|1.1461/65
|英鎊/美元
|1.3520/24
|1.3531/35
|1.3536/54
|美元/瑞郎
|0.8067/71
|0.8060/64
|0.8051/55
|美元/加元
|1.4040/44
|1.4045/49
|1.4040/44
|澳元/美元
|0.6997/01
|0.6996/00
|0.7003/07
|紐元/美元
|0.5849/53
|0.5853/57
|0.5847/51
|美元/人民幣
|6.7678/82
|6.7675/79
|6.7689/93
|美元/港元
|7.8398/02
|7.8391/95
|7.8389/93
*上述報價只供參考用