25,096.61
+415.51
(+1.68%)
8,345.63
+161.25
(+1.97%)
4,849.03
+108.54
(+2.29%)
3,916.53
-39.05
(-0.987%)
4,723.23
-63.55
(-1.328%)
14,513.06
-266.34
(-1.802%)
64,649.9900
-106.2900
(-0.164%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
64,649.99
-106.29
-0.164%
1,918.3500
+0.4900
+0.026%
16/07/2026 09:09
美匯指數報100.490，美國6月PPI按年升5.5%低於前值及預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.490
|100.485
|0.005
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.07/11
|162.07/11
|162.17/21
|歐元/美元
|1.1471/75
|1.1471/75
|1.1461/65
|英鎊/美元
|1.3533/37
|1.3541/45
|1.3536/54
|美元/瑞郎
|0.8047/51
|0.8044/48
|0.8051/55
|美元/加元
|1.4037/41
|1.4036/40
|1.4040/44
|澳元/美元
|0.6996/00
|0.7008/12
|0.7003/07
|紐元/美元
|0.5842/46
|0.5847/51
|0.5847/51
|美元/人民幣
|6.7690/94
|6.7691/95
|6.7689/93
|美元/港元
|7.8383/87
|7.8381/85
|7.8389/93
上述報價只供參考用