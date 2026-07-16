16/07/2026 08:12

【外圍經濟】SpaceX連跌4個交易日，一度跌破IPO發行價，投資者信心或永久受創

《經濟通通訊社16日專訊》SpaceX連續第四個交易日，下跌股價周三（15日）跌至上市以來的最低水平，盤中一度跌破IPO發行價，投資者熱情在過去一個月迅速消退。



SpaceX下跌0.6%，收於135.27美元，略高135美元的發行價，盤中更一度跌破這一關鍵價位。



SpaceX於上月推出創紀錄860億美元IPO，股價走勢呈現出新股上市初期常見的波動特徵，該股在上市後三個交易日飆升近50%，隨後三個交易日又跌去近四分之一。



*未來數周或進一步承壓*



市場人士指出，首批限制早期投資者減持的持股鎖定期，將在未來幾周屆滿。如果這些投資者在解禁後開始出售股票，SpaceX股價可能進一步承壓。



分析認為，一家公司的股價在上市後的幾天或幾周內跌破IPO發行價，意味著公司及其承銷商推高市場預期的敘事被打破。如果該公司在上市初期就讓投資者蒙受虧損，會打擊市場信心，甚至難以從中恢復過來。(jf)