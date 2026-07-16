16/07/2026 11:32

【外圍經濟】韓國金融監管機構主席：很快公布針對單一股票槓桿ETF的措施

《經濟通通訊社16日專訊》韓國最高金融監管機構稱，韓國將很快宣布措施，解決三星電子和SK海力士股票掛鈎槓桿ETF加劇股市波動的問題。



金融服務委員會主席Lee Eog weon在一個YouTube節目上表示，該機構正在與財政部、 韓國央行和金融監督院密切磋商，以推出保護投資者和確保市場穩定的措施，但並未具體說明。



當被問及是否考慮暫時停止此類ETF的交易時，Lee表示，鑒於此舉可能帶來的更大副作用，當局正在「全面評估此事」。當被追問槓桿ETF是否加劇了市場波動時，他回避了直接回答，指出「這取決於程度」。



在此之前，韓國總統李在明表示，在經歷了前所未有的上漲之後，股市變得「相當不穩定」，並敦促監管機構準備後續措施。據韓聯社報導，政府金融相關部門最早將於周四（16日）下午舉行會議。(jf)