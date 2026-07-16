16/07/2026 16:35

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年5月香港出口貨量升25.8%，進口升27.4%

▷ 首5月出口貨量升27.6%，進口升31.0%

▷ 5月出口價格升11.8%，進口價格升11.1% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處今日發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2026年5月與2025年5月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升25.8%及27.4%。2026年首5個月與2025年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升27.6%及31.0%。經季節性調整的數字顯示，截至2026年5月為止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升10.8%及11.0%。2026年5月與2025年5月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升11.8%及11.1%。2026年首5個月與2025年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升6.7%及6.5%。貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2025年同期比較，這指數在2026年5月上升0.6%，而在2026年首5個月則上升0.2%。2026年5月與2025年5月比較，輸往台灣(70.7%)、越南(48.9%)、美國(40.4%)及中國內地（內地）(31.2%)的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌24.5%。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：內地(13.2%)、越南(11.9%)、美國(11.2%)、台灣(10.0%)及印度(10.0%)。2026年5月與2025年5月比較，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得升幅：韓國(67.2%)、越南(57.4%)、內地(35.0%)、新加坡(14.8%)及台灣(3.1%)。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國(24.3%)、台灣(16.5%)、內地(11.7%)、新加坡(9.7%)及越南(8.6%)。(ul)