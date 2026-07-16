16/07/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美PPI同步降溫，阿里AI接入蘋果智能，中際旭創料啟港股IPO

【要聞盤點】



1、美股周三（15日）全線收高。受美國6月生產物價指數(PPI)意外下跌，通脹降溫跡象進一步明朗，市場對聯儲局放緩加息步伐的憧憬升溫，大市整體偏強。道指收市升150.37點，或0.29%，報52658.64點；標指升28.81點，或0.38%，報7572.4點；納指升162.22點，或0.62%，報26269.23點。日經指數開報67410點，跌1341點。



2、美軍在美東時間周三下午對伊朗發動新一輪空襲，特朗普重申德黑蘭尋求與美國會談，但伊媒稱目前沒有和華府談判的計畫。副總統萬斯表示，美國不會向伊朗派遣地面部隊。



3、美國勞工統計局公布，受能源價格大幅回落所帶動，6月份最終需求PPI按月意外下降0.3%，創近期新低，遠勝市場預期的持平表現。按年計算，6月PPI升幅為5.5%，同樣顯著低於市場預期的6.2%。



4、美國聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告，顯示近幾周美國經濟活動以輕微至溫和的步伐成長，物價整體漲幅溫和，大多數地區就業水平幾乎沒有變化。



5、紐約聯儲行長表示，當前利率處於合適位置，有理由預期通脹已經見頂，且應會在未來幾個季度小幅下降。



6、中國2026年上半年社會融資規模增量累計為20.84萬億元人民幣，比上年同期少2.02萬億元人民幣，低於預期，政府債券發行放緩以及融資需求疲弱抵消了季末信貸投放通常回升帶來的影響。



7、蘋果設備端AI服務在中國獲批，蘋果將引入阿里巴巴旗下的「通義千問」大模型，作為Apple Intelligence的底層AI能力支援，覆蓋iOS、iPadOS、macOS以及visionOS四大操作系統。



8、花旗下調中國全年經濟增速預估至4.6%，預計央行最快7月降息。



9、據《彭博》引述知情人士稱，生產用於人工智能和數據中心的光學模組的中際旭創(深:300308)赴港上市計劃勢將獲得中國證券監管部門批准，正考慮通過此次IPO募資約546億港元，有望成為近年來香港規模最大的IPO之一。





【焦點股】



阿里(09988)

- 旗下千問AI將接入Apple智能，國行蘋果AI功能已備案

- 阿里ADS隔晚上漲4.78%



百度(09888)

- 據報為蘋果智能提供AI搜索功能



中興通訊(00763)

- 字節跳動與中興努比亞合作打造豆包AI智能體手機，今年將推出多款機型



小鵬集團(09868)

- 明年計劃全球推出人形機械人

- ADR上漲3.14%



比亞迪(01211)

- 匈牙利前外長加入公司，負責對外關係及新業務線開發



吉宏股份(02603)

- 折讓17%配股淨籌1.13億元，用於拓展跨境電商及包裝業務



硬蛋創新(00400)

- 完成轉型為AI Token工廠運營商，已累簽逾10億美元意向訂單



永達汽車(03669)

- 折讓20%發行7316萬新股予弘信海運，集資6036萬元



邁富時(02556)

- 預計中期盈利最多逾2億元人民幣升4.9倍，收入最多升逾1倍



德康農牧(02419)

- 預計中期由盈轉虧最多14億元人民幣，受生豬售價大跌影響



東方航空(00670)

- 6月載客量1108萬人次跌8%



中國長白山國際(00989)

- 擬重組逾7億元債務，廣澤集團3900萬元增資，後續料債轉股



【油金報價】



紐約期油上漲0.67%，報80.13美元/桶



布蘭特期油上升0.39%，報85.06美元/桶



黃金現貨下跌0.02%，報4059.46美元/盎司



黃金期貨上漲0.31%，報4064.60美元/盎司