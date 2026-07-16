16/07/2026 13:46

【ＡＩ】英偉達與日本四家自動化企業擴大機械人開發合作

《經濟通通訊社16日專訊》英偉達與日本四家領先工業自動化企業表示，將擴大機械人開發領域的合作，進一步推動黃仁勳在人工智能（AI）領域的發展策略。



富士通、發那科、川崎重工和安川電機將加入由英偉達主導的Cosmos聯盟。該聯盟由企業和研究機構組成，旨在加速採用英偉達平台發展業內所稱的實體AI。所謂實體AI涵蓋廣泛應用領域，包括人形機械人、工廠自動化系統、自動駕駛汽車、智能建築及智能鐵路系統等。



英偉達本周派出由聯合創辦人黃仁勳率領的代表團訪問日本，以推廣「物理AI」生態系統建設理念並拓展業務合作。這個生態體系將把AI晶片、機械人硬件與更先進的軟件結合起來，使機械人和自主機械，能夠透過與現實世界互動不斷學習並適應環境變化。



英偉達表示，日本擁有工業自動化、精密製造和機電一體化等長期優勢，因此具備引領下一輪機械人產業發展的有利條件。(rc)