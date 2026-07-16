25,007.06
+325.96
(+1.32%)
8,316.32
+131.94
(+1.61%)
3,882.41
-73.17
(-1.850%)
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-88.35
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-290.75
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,027.4600
-29.9600
-0.738%
64,249.99
-506.29
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1,908.2500
-9.6100
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16/07/2026 15:03
澳元兌美元報0.6999，澳洲7月消費者通脹預期跌至4.7%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.491
|100.485
|0.006
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.10/14
|162.14/18
|162.17/21
|歐元/美元
|1.1467/71
|1.1464/68
|1.1461/65
|英鎊/美元
|1.3538/42
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|1.3536/54
|美元/瑞郎
|0.8057/61
|0.8060/64
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|澳元/美元
|0.6997/01
|0.6994/98
|0.7003/07
|紐元/美元
|0.5854/58
|0.5851/55
|0.5847/51
|美元/人民幣
|6.7677/81
|6.7670/74
|6.7689/93
|美元/港元
|7.8390/94
|7.8382/86
|7.8389/93
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