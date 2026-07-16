16/07/2026 14:21

梁振英：國家十分重視香港國際金融功能，建議金發局升格

《經濟通通訊社16日專訊》全國政協副主席、前行政長官梁振英出席一個財經峰會致辭時表示，國家「十五五」規劃提出建設現代化產業體系，包括加快建設製造強國等多項目標，該等目標需要大量投資，因此規劃同時提出要加快建設金融強國等內容。他建議，將金融發展局升格為類似貿易發展局的法定機構，由金發局推動國際資本市場在香港的發展，提升香港的國際金融中心地位。



梁振英亦表示，香港一直是國家主要的境外資本及資金來源地，香港今天是中國的國際金融中心，亦是國際的中國金融中心，是全球離岸人民幣資金池。國家十分重視香港的國際金融功能，由「十二五」規劃起連續20年要求本港提升國際金融中心地位，而「十五五」規劃要求的加快建設金融強國適逢其時，香港不能缺席。(rh)