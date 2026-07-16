16/07/2026 11:33
《港元利率》港元拆息回落，一個月拆息報2.83厘，三個月拆息報3厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.82821厘，跌0.179基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3厘，無升跌。
隔夜息報2.62679厘，跌26.94基點；一周拆息跌6.994基點，報2.78458厘，兩周則跌6.922基點，報2.7853厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.18506厘，一年期則跌1.089基點，報3.56875厘。
港元匯價今日在7.8397-7.8372之間上落，最新報7.8380。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.62679厘，跌26.94基點；一周拆息跌6.994基點，報2.78458厘，兩周則跌6.922基點，報2.7853厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.18506厘，一年期則跌1.089基點，報3.56875厘。
港元匯價今日在7.8397-7.8372之間上落，最新報7.8380。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.62679
|-26.94
|一周
|2.78458
|-6.994
|兩周
|2.7853
|-6.922
|一個月
|2.82821
|-0.179
|兩個月
|2.9
|-
|三個月
|3
|-
|六個月
|3.18506
|-
|一年
|3.56875
|-1.089
資料來源：香港銀行公會