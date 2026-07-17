17/07/2026 10:08

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS下調半導體行業評級至中性

▷ 標普500及納斯達克100指數年初至今升9%及16%

▷ 日本東證100指數年初至今升20.7% More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda及專注科技領域的投資組合經理Tobias Rommel發表對市場與宏觀經濟及各資產類別的主要觀點。*股市仍具吸引力，惟盈利動能開始引發關注*Vincenzo Vedda表示，股市前景仍然樂觀，這主要歸因於企業盈利增長前景依然強勁。然而，市場對企業盈利能否維持於高位表示一定的憂慮，尤其是周期性科技板塊。其中一個跡象是估值的回落－－近月盈利預測的上調幅度較股價升幅更為顯著，反映投資者正變得較為審慎。儘管如此，現今估值在歷史上仍遠未達到便宜水平。儘管DWS對中期前景維持樂觀，但個別細分行業的相對吸引力已出現變化。DWS已將半導體行業評級下調至「中性」。雖然仍視其為AI熱潮的主要受惠者之一，但費城半導體指數在第二季度急升約90%後，對該板塊的短期觀點已轉趨審慎。半導體行業始終屬於周期性行業，目前正大幅擴充產能，若客戶因巨額投資未能帶來預期回報而削減當前支出水平，將對該板塊構成壓力。Vedda亦認為，投資者對金融行業需要採取更具區分性的看法，該板塊長期以來一直是市場上評級較為正面的領域之一。受AI應用日益普及所帶來的顛覆性影響，DWS目前對金融服務供應商如證券交易所、網上券商、信用卡公司及投資銀行態度審慎。相比之下，全球銀行業的前景則明顯更為正面－－美國銀行業受惠於監管放寬，歐洲銀行業受惠於股本回報率提升，而日本銀行業則受惠於加息帶動的利息收入增加。有別於歐洲央行，美國聯儲局維持利率不變。DWS預期歐洲央行在未來數月將再加息一次。在新任聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)領導下，美國貨幣政策的未來走向仍難以預測。沃什已表明有意較前任主席減少對金融市場提供前瞻指引。若通脹數據再次高於預期，而就業數據則較預期疲弱，經濟增長及消費開支或將受壓，尤其是美國。在此背景下，美國與伊朗衝突的發展仍是重大不明朗因素，短期內料將持續。*半導體股超額利潤能否持續存變數*就科技股（尤其是半導體股）的凌厲升勢能否延續，Tobias Rommel指，以半導體股為首的韓國KOSPI指數，即使經歷近期回調，今年（截至7月9日）仍累升73%。相比之下，投資數千億美元於數據中心及AI的「科技七巨頭」表現則相形見絀，僅錄得13%的升幅。支持科技股延續升勢的論點在於AI投資浪潮仍未減弱，而股價至今仍難以跟上盈利增長的步伐。事實上，市場正經歷一場歷史罕見的利潤重新分配現象。一方面，一眾超大規模雲服務商為保持競爭力，必須持續增加在數據中心及AI方面的開支；另一方面，面對突如其來的龐大需求市場顯然無法應付，令半導體企業握有前所未有的定價能力，記憶體晶片價格隨之大幅上升。短期內，此趨勢不大可能改變，雖然超大規模雲服務商正忙於應對成本上漲的難題，半導體企業卻受惠於收入及利潤的異常增長。儘管半導體股價急升，但估值過高的跡象並不明顯。相反，盈利預期的增速甚至高於股價漲幅，導致市盈率輕微回落。然而，此增長趨勢及高達五成的利潤率能否長期維持，仍存在變數。展望未來，關鍵問題在於半導體股能繼續跑贏其客戶（超大規模雲服務商）多長時間。背後的邏輯很簡單：Alphabet等企業所投入的數千億美元資本，最終需要產生回報，否則其對半導體的需求最終亦會轉弱。從更宏觀的角度看，將投資聚焦於較防守性板塊如公用事業或許亦是合理之舉。AI熱潮正推動數據中心用電需求大幅增加，令個別公用事業、電網設備供應商及能源技術企業有望成為AI趨勢的結構性贏家。然而，此等領域的股價亦已錄得顯著升幅。*美股受惠AI持續強勢，歐股受盈利強勁增長支持*美國股市今年再次錄得強勁回報。標普500指數年初至今（截至7月8日）上升9%，而以科技股為主的納斯達克100指數則上升16%。AI熱潮延續之下，升勢料將維持。歐洲股市今年表現不俗，Stoxx Europe 600指數年初至今（截至7月8日）上升近8%。自伊朗衝突爆發以來，受惠於能源板塊因油價上升而獲利，以及金融股因加息受惠，企業盈利預期一直保持韌性。日本東證100指數年初至今（截至7月8日）上升20.7%，是今年表現最佳的股市之一，後市仍有上升空間。日本IT企業有望受惠於全球AI投資周期，政策環境亦料將保持利好。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。