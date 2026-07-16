16/07/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升1點子，兩連升報6.7909，續創近三年半高
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7909，較上個交易日升1點子，兩連升，續創2023年2月10日以來近三年半新高，上個交易日報6.7910。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7909
|-1.00
|1歐元/人民幣
|7.7690
|+199.00
|100日圓/人民幣
|4.1815
|-32.00
|1港元/人民幣
|0.8663
|-1.70
|1英鎊/人民幣
|9.1703
|+864.00
|1澳元/人民幣
|4.7446
|+140.00
|1紐元/人民幣
|3.9587
|+183.00
|1新加坡/人民幣
|5.2588
|+44.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4172
|+351.00
|1加元/人民幣
|4.8236
|+2.00
|1人民幣/林吉特
|0.6014
|+1.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4522
|+87.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4075
|-55.00
|1人民幣/韓元
|219.4500
|-2.00