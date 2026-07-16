16/07/2026 09:23

【ＡＩ】豆包AI手機據報今年將發布多款機型，備貨量約20萬台

《經濟通通訊社16日專訊》據《界面新聞》報道，字節跳動聯合中興通訊(00763)(深:000063)旗下努比亞打造的「豆包AI智能體手機」今年將有多款機型發布，其中一款將於2026世界人工智能大會期間亮相，其整體備貨約20萬台，首批備貨10萬台以內。中興方面對此暫無回應。



此前，第一代豆包手機（即努比亞M153技術預覽版）於2025年12月1日發布，其核心定位是「工程樣機」，因此在備貨量上極為克制，且售罄後不再追加生產，首批產品備貨約3萬台，且並未追加物料投入。二手市場豆包手機價格一度被炒高，最高售價達7999元（人民幣．下同），遠超官方售價3499元。



報道引述供應鏈人士說法稱，本代產品最初備貨遠超前代，部分備件的規模超過百萬。由於上游元器件成本的上漲，經歷過多次調整，最終備貨由原先的30萬調整至20萬台左右。(wn)