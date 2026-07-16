16/07/2026 14:41

【ＡＩ】智聯：上半年AI行業職位增10.6%，上海職位數增速最快

《經濟通通訊社16日專訊》智聯招聘16日基於平台2026年上半年數據發布《2026年人工智能產業人才發展報告》。數據顯示，人工智能(AI)行業招聘企業數同比增長24.8%，職位數同比增長10.6%。崗位結構上，研發技術類佔比最高，人事、銷售、產品等非技術崗位進入TOP15。



地域分布上，一線與新一線城市合計貢獻AI行業65%的招聘需求。一線城市中，北京AI行業體量最大，而上海職位數增速最快。長沙、武漢、成都等新一線城市AI行業招聘增速領跑。



從職能來看，AI工程師需供比達2.62，AI產品經理以87.7%職位數增速領跑，AI智能體開發人才需求同比增長244%。



具體領域上，航空航天領域的人工智能工程師需求增速和招聘薪酬亮眼；汽車研發/製造行業的人工智能工程師人才缺口較大，需供比達8.2；新能源行業的人工智能工程師職位數增速領先，達38.2%；AI產品經理加速滲透醫藥、汽車等領域，醫藥領域AI產品經理薪酬可達21048元人民幣。(wn)