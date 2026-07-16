16/07/2026 16:11

【ＡＩ】金山辦公發布AI辦公智能體「靈犀專業版」和「WPS Comate」

《經濟通通訊社16日專訊》金山辦公(滬:688111)昨日在2026 AI生產力大會上發布兩款AI辦公智能體：面向個人的「靈犀專業版」與面向組織的「WPS Comate」。



其中，「靈犀專業版」主打「專業個人辦公助理」，能夠理解任務、調用用戶的文檔與工作上下文，直接產出可繼續編輯的PPT、保留公式的表格、支持審閱的文檔等真正可用、可交付的辦公成果；WPS Comate則作為全新組件助力一站式AI辦公平台WPS 365完成升級，可連接組織數據、系統與流程，將AI融入組織工作流。



據悉，7月17日至20日，金山辦公將以「AI辦公效率合作夥伴」身份亮相2026世界人工智能大會(WAIC)，現場展示靈犀專業版與WPS Comate專業能力。(wn)