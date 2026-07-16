16/07/2026 08:40

【ＡＩ】DeepSeek據報A股IPO前以740億美元估值籌集新資金

《經濟通通訊社16日專訊》據《路透》援引知情人士透露，人工智能(AI)初創公司DeepSeek計劃在內地首次公開發行(IPO)之前，以約5000億元人民幣（740億美元）的估值啟動新一輪融資。



知情人士說，這一計劃距離該公司在6月完成約74億美元融資、使其估值達到約4500億元人民幣僅數周。接連不斷的融資計劃不僅凸顯投資者對中國AI公司的強烈興趣，同時也反映出AI領域競爭成本的不斷攀升。



據知情人士透露，DeepSeek計劃在本輪融資中籌集高達500億元人民幣。消息人士並表示，DeepSeek還已經開始就可能在上海科創板進行的首次IPO展開初步評估。公司已設定內部目標，計劃在今年完成IPO申請。(ry)