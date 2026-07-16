16/07/2026 14:10

【ＡＩ】榮耀機器人手機Robot Phone兩款配色亮相，即將開啟預約

《經濟通通訊社16日專訊》據《新浪科技》報道，榮耀CEO李健今日在微博中透露，全球首台機器人手機榮耀Robot Phone已就緒，且同時發布的海報中顯示新機有灰黑色和白色兩種配色。這也就意味著，繼Robot Phone以深色系機身配色亮相今年3月的MWC 2026之後，一款全新配色也將登場。



另據知情人士透露，榮耀Robot Phone即將正式開啟預約。與此同時，社交平台上昨日多位網友反饋，榮耀線下門店已正式開放榮耀Robot Phone的預約通道。提前預定不僅能確保第一時間拿到新機，還可享受專屬預定權益。



據悉，在2026世界人工智能大會舉行期間（7月17-20日），榮耀將於18日舉辦分論壇，主題為「從數字屏幕到具身智能--物理世界新範式」，榮耀Robot Phone將作為「具身智能新範式實踐」在分論壇上展示。(jq)