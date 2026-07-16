16/07/2026 09:39

【聚焦人幣】人幣中間價續創近三年半高，即期開市升19點子報6.7692

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7909，較上個交易日升1點子，兩連升，續創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱水平擴至約330點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開19點子，報6.7692，上個交易日即期匯率收盤報6.7711。



隔夜美國公布生產者物價指數意外下滑，顯示通脹繼續緩和，美元指數回落至四周新低，美債收益率也跟隨調整，人民幣面臨的外部壓力有所緩解，中間價有望擴大升勢。市場人士稱，由於中國的出口繼續保持韌性，另外美元指數出現走弱跡象，這有利於人民幣匯率維持偏強走勢。(jq)