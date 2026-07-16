16/07/2026 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升33點子，三連升報6.7678，創四周高

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7678，較上個交易日4時30分收盤價升33點子，三連升，創6月18日以來四周新高，全日在6.7656至6.7710之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌9點子，報6.7693。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7909，較上個交易日升1點子，兩連升，續創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱水平擴至約330點。



市場人士表示，美國通脹緩和施壓美元指數下探四周低點，不過今日中間價表現克制，即期升勢也明顯放緩。一外資行交易員稱，「今天中間價表現明顯比較克制，估計央行並不希望人民幣升得太快，後面可能還是會溫和升值，幅度就看政策層的態度。」



另一中資行交易員認為，市場對美聯儲的加息預期緩和，美元可能階段性承壓，不過後續不確定性仍較大，人民幣可能繼續區間震盪。(jq)