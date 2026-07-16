16/07/2026 11:44

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▷ 人行謝光啟稱貸款降速或成新常態

▷ 6月末M2與M1剪刀差擴至4個百分點 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》中國人民銀行昨日公布數據顯示，6月新增人民幣貸款1.16萬億元(人民幣．下同)、社會融資增量3.36萬億元，當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8%，三項數據均遜於預期。人行貨幣政策司司長謝光啟昨表示，未來一段時期貨幣信貸都會從外延式的擴張轉向內涵式的發展，貸款降速可能成為宏觀運行的新常態之一。*東方金誠：後續要切實穩定房地產市場*東方金誠首席宏觀分析師王青解讀數據稱，6月各項貸款餘額同比增長5.2%，增速較上月回落0.3個百分點，信貸投放延續「降速提質」態勢。一方面伴隨經濟轉型升級，經濟增長對信貸的依賴度逐步回落；另一方面企業投資、居民消費及購房需求偏弱，疊加房地產市場持續調整，實體經濟信貸內生需求不足。6月末M2與M1的「剪刀差」擴大至4個百分點，處於相對高位。核心原因在於房地產市場持續調整、國內投資消費等有效需求不足，寬貨幣向寬信用傳導存在阻滯，資金活化程度偏低，政策向實體經濟傳導效率仍有提升空間。這意味著後續宏觀政策需要持續發力提振內需，核心抓手是切實穩定房地產市場。下半年出口增速存在下行壓力，國內消費、投資需求亟待提振。為順利實現全年經濟增長目標，下半年穩增長政策有望適度發力。降息、降準均具備操作空間，預計有望實施降息10個基點、降準0.5個百分點，推動企業與居民融資成本下行。*澳新銀行：監管對信貸下降容忍度上升*澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬認為，大規模信貸到期導致社融和信貸數據繼續大幅減速，單月居民房貸轉正但仍偏低。市場對信貸總量降速已有充分預期，監管容忍度也在上升。對票據貼現設定0.5%利率下限，後續信貸增速預計仍保持下行。二季度GDP數據低於目標區間下限，降準仍在工具箱中。是否啟用取決於七八月數據，預計9月有可能。(sl)