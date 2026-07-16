16/07/2026 12:00

【ＡＩ】中興全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra亮相

《經濟通通訊社16日專訊》中興(00763)(深:000063)旗下努比亞手機今日在微信公眾號發布海報，宣布全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra正式亮相。



據介紹，該機搭載豆包手機助手，「AI智能體手機的全新階段，由此開啟」。該機還獲得 2026世界人工智能大會SAIL卓越人工智能引領者獎。2026世界人工智能大會將於明日（17日）起一連四天在上海舉行。



此外，該份海報顯示，新機將提供黑、粉紅、銀、紫藍等配色，機身側邊配有橙色的「AI鍵」，搭載橫向後置攝像模組。海報宣傳文字為：「一句話，努比亞都包了。聽得懂、能幹活、記得住、夠安全」。(sl)